Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis

Avant leur arrivée, un témoin présent sur place est parvenu à ramener les deux nageurs sur la plage.

La première victime, un homme de 50 ans, en état d’urgence absolue, a été immédiatement prise en charge par les sauveteurs d’Hermanville puis par le SMUR. Malgré les tentatives de réanimation, elle a été déclarée décédée.

La seconde personne, plus chanceuse, a été secourue sans blessure grave et est saine et sauve.