Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis


Ce samedi 16 août dans l’après-midi, deux personnes ont été signalées en difficulté au large de la plage de Lion-sur-mer (Calvados). Malgré l’intervention rapide des secours coordonnés par le CROSS Jobourg, l’une des victimes n’a pas pu être réanimée.



Samedi 16 Août 2025 - 20:16



Vers le milieu de l’après-midi, un témoin a aperçu deux nageurs en difficulté dans la zone de baignade de Lion-sur-mer. L’alerte a immédiatement été transmise au centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg, qui a diffusé un message de détresse et mobilisé d’importants moyen.

Ont notamment été engagés : le semi-rigide SNS 7-002 Dominique Semaine de la SNSM de Ouistreham, le canot de sauvetage léger du SDIS 14, un VSAV, ainsi que les semi-rigides des postes de secours de Lion-sur-mer et Hermanville-sur-mer, détaille la préfecture maritime.

Secours sur la plage

Avant leur arrivée, un témoin présent sur place est parvenu à ramener les deux nageurs sur la plage.

La première victime, un homme de 50 ans, en état d’urgence absolue, a été immédiatement prise en charge par les sauveteurs d’Hermanville puis par le SMUR. Malgré les tentatives de réanimation, elle a été déclarée décédée.

La seconde personne, plus chanceuse, a été secourue sans blessure grave et est saine et sauve.

Appel à la prudence

À l’issue de ce drame, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle « la vigilance et la préparation nécessaires face à la dangerosité que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer ».
 




Mots clés : Calvados, enquête, faits divers, Lion-sur-Mer, noyade, pompiers

              


