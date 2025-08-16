Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis

Vers le milieu de l’après-midi, un témoin a aperçu deux nageurs en difficulté dans la zone de baignade de Lion-sur-mer. L’alerte a immédiatement été transmise au centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg, qui a diffusé un message de détresse et mobilisé d’importants moyen.
Ont notamment été engagés : le semi-rigide SNS 7-002 Dominique Semaine de la SNSM de Ouistreham, le canot de sauvetage léger du SDIS 14, un VSAV, ainsi que les semi-rigides des postes de secours de Lion-sur-mer et Hermanville-sur-mer, détaille la préfecture maritime.
Ont notamment été engagés : le semi-rigide SNS 7-002 Dominique Semaine de la SNSM de Ouistreham, le canot de sauvetage léger du SDIS 14, un VSAV, ainsi que les semi-rigides des postes de secours de Lion-sur-mer et Hermanville-sur-mer, détaille la préfecture maritime.
Secours sur la plage
Avant leur arrivée, un témoin présent sur place est parvenu à ramener les deux nageurs sur la plage.
La première victime, un homme de 50 ans, en état d’urgence absolue, a été immédiatement prise en charge par les sauveteurs d’Hermanville puis par le SMUR. Malgré les tentatives de réanimation, elle a été déclarée décédée.
La seconde personne, plus chanceuse, a été secourue sans blessure grave et est saine et sauve.
La première victime, un homme de 50 ans, en état d’urgence absolue, a été immédiatement prise en charge par les sauveteurs d’Hermanville puis par le SMUR. Malgré les tentatives de réanimation, elle a été déclarée décédée.
La seconde personne, plus chanceuse, a été secourue sans blessure grave et est saine et sauve.
Appel à la prudence
À l’issue de ce drame, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle « la vigilance et la préparation nécessaires face à la dangerosité que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer ».