Un motard se tue dans un accident de la route à La Haye-Saint-Sylvestre, dans le sud de l’Eure

Un dramatique accident de la route a coûté la vie à un motard de 41 ans, ce lundi 10 novembre, sur la RD45 à La Haye-Saint-Sylvestre, commune située à la limite entre l’Eure et l’Orne.