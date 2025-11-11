Un motard se tue dans un accident de la route à La Haye-Saint-Sylvestre, dans l’Eure

Alertés vers 17h30, les sapeurs-pompiers de l’Eure, accompagnés du Smur de Bernay, sont intervenus sur place. Mais malgré leurs efforts, la victime n’a pas pu être ranimée. Le décès du motard a été constaté sur les lieux par le médecin urgentiste.

La gendarmerie, en charge de l’enquête, a procédé aux premières constatations pour tenter d’éclaircir les circonstances exactes de cet accident mortel.

L’intervention a mobilisé huit sapeurs avec un véhicule de secours aux victimes et un autre de secours routier, ainsi qu’une équipe de la DIRNO (direction des routes).