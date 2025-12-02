Connectez-vous S'inscrire

Un kayakiste de 64 ans, tombé à la mer, secouru au large de Criel-sur-Mer


Repéré en difficulté à 400 mètres du rivage, un homme isolé de son embarcation a mobilisé d’importants moyens de secours ce mardi après-midi, sur le littoral de la Seine-Maritime.



Mardi 2 Décembre 2025 - 16:02


Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Les sapeurs-pompiers ont été engagés ce mardi, peu après 14h20, pour un secours à personne en milieu aquatique au large de la plage de Criel-sur-Mer. Un kayakiste, séparé de son embarcation, semblait en grande difficulté à environ 400 mètres du bord.

Neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés. Un dispositif coordonné avec le CROSS Gris-Nez, la gendarmerie, la mairie et les sauveteurs nautiques a été immédiatement mis en place. Les équipes au sol ont procédé à une reconnaissance et maintenu un contact visuel permanent avec la victime dans l’attente de l’embarcation de secours.
La victime récupérée par les sauveteurs nautiques

Vers 15h35, les sauveteurs aquatiques ont finalement pu récupérer l’homme en mer à l’aide d’une embarcation. Âgé de 64 ans, il a été pris en charge et se trouvait en cours de bilan médical. Le sexagénaire, dont la nature des blessures a été jugée grave, a été transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier de Dieppe, médicalisé par une équipe du SMUR.

 





Mots clés : Criel-sur-Mer, enquête, faits divers, gendarmerie, kayak, pompiers, Seine-Maritime





