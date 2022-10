Un jeune homme blessé à l'arme blanche au Havre, un suspect en garde à vue

Une enquête a été ouverte par la sûreté urbaine du Havre (Seine-Maritime) afin de tenter de comprendre les tenants et aboutissants d'une rixe qui a conduit l'un des protagonistes, blessé sérieusement, à l'hôpital.



Ce mercredi 26 octobre, vers 14 heures, la police est avisée par des témoins qu'une bagarre vient d'avoir lieu sur la place Jenner, au Havre. Un homme a été blessé à l'arme blanche. Il aurait reçu des coups de cutter ou de couteau. La victime, âgé de 20 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite, médicalisée par le SMUR, aux urgences de l'hôpital Jacques-Monod à Montivilliers. Ses jours ne seraient pas en danger.



L'auteur supposé des blessures, âgé de 29 ans, est interpellé sur place. Il devra être également transporté à l'hôpital pour panser des blessures sans gravité. Il a été ensuite placé en garde à vue au commissariat central pour être entendu sur le mobile et les circonstances un peu floues de cette rixe.