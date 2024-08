Un homme sans domicile fixe agressé et dévalisé par trois autres SDF à Rouen

La victime, parvenue à prendre la fuite, s'est rendue immédiatement à l'hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville, pour déposer plainte. Grâce à la description fournie, les policiers ont réussi à retrouver les suspects vers 22 heures, à proximité du Pont-Corneille. Ils ont été interpellés pour vol avec violences en réunion et étaient en possession du téléphone et d'un sac volés à la victime.



Les suspects, âgés de 18, 20 et 23 ans, ont été placés en garde à vue.