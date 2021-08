Un homme bloqué par la marée sur un rocher à 200 m du rivage, à Étretat

A 23h10, les recherches n’avaient toujours pas permis de retrouver la personne signalée en difficulté. Les reconnaissances se poursuivent au moyen de l’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile et des équipes nautiques sur la côte et le rivage, confirment les secours.



Le dispositif de recherches est coordonné par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez.



Plus d’informations à venir