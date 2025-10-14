Connectez-vous S'inscrire





Un foyer de grippe aviaire détecté à Luneray en Seine-Maritime : la préfecture prend des mesures


Des mesures de protection immédiates sont mises en œuvre autour d’un élevage contaminé pour éviter toute propagation.



Mardi 14 Octobre 2025 - 20:17


Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène vient d’être confirmé dans une basse-cour de la commune de Luneray en Seine-Maritime, a annoncé ce mardi la préfecture. Face au risque de diffusion du virus à d’autres exploitations, les autorités ont pris une série de mesures strictes.

Deux zones de sécurité ont été définies autour du foyer : une zone de protection (ZP) de 3 km et une zone de surveillance (ZS) de 10 km. Toutes les communes concernées figurent dans une annexe à l’arrêté préfectoral.

​Transports interdits, surveillance renforcée

Dans ces périmètres, tous les détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs, professionnels ou particuliers, doivent se conformer à des prescriptions spécifiques, à savoir : interdiction de transporter des volailles ou oiseaux (sauf dérogation DDPP), mise en place d’autocontrôles obligatoires pour les éleveurs possédant plus de 250 volailles et renforcement des mesures de biosécurité

Une opération d’abattage préventif de tous les oiseaux présents dans l’élevage infecté est également en cours, sous la supervision des services de l’État.

Appel à la vigilance de toute la filière

La préfecture insiste : la vigilance est de mise, notamment en cette période de migration des oiseaux sauvages. Ces derniers peuvent être vecteurs du virus, tout comme certaines activités humaines.

Les particuliers détenant poules, canards ou autres oiseaux captifs sont donc appelés à respecter strictement les consignes sanitaires en vigueur.

Rappel important : la consommation de viande ou d’œufs ne présente aucun risque pour l’Homme.
 

Voici la liste complète des communes concernées par les zones réglementées suite au foyer d’influenza aviaire hautement pathogène détecté en Seine-Maritime : 

🔴 Zone de protection (3 km)
    •    Avremesnil
    •    Brachy
    •    Crasville-la-Rocquefort
    •    La Gaillarde
    •    Greuville
    •    Gruchet-Saint-Siméon
    •    Gueures
    •    Lammerville
    •    Luneray
    •    Rainfreville
    •    Saint-Pierre-le-Vieux
    •    Saint-Pierre-le-Viger
    •    Vénestanville



🟠 Zone de surveillance (10 km)

(en plus des communes listées ci-dessus)
    •    Ambrumesnil
    •    Angiens
    •    Val-de-Saâne
    •    Auppegard
    •    Autigny
    •    Auzouville-sur-Saâne
    •    Bacqueville-en-Caux
    •    Beauval-en-Caux
    •    Belmesnil
    •    Bénesville
    •    Bertreville-Saint-Ouen
    •    Biville-la-Rivière
    •    Blosseville
    •    Le Bourg-Dun
    •    Bourville
    •    Brametot
    •    Bretteville-Saint-Laurent
    •    Canville-les-Deux-Églises
    •    La Chapelle-sur-Dun
    •    Colmesnil-Manneville
    •    Ermenouville
    •    Fontaine-le-Dun
    •    Gonnetot
    •    Gonzeville
    •    Hautot-sur-Mer
    •    Héberville
    •    Hermanville
    •    Houdetot
    •    Lamberville
    •    Lestanville
    •    Lintot-les-Bois
    •    Longueil
    •    Manéhouville
    •    Offranville
    •    Omonville
    •    Ouville-la-Rivière
    •    Prétot-Vicquemare
    •    Quiberville
    •    Reuville
    •    Royville
    •    Saâne-Saint-Just
    •    Saint-Aubin-sur-Mer
    •    Saint-Denis-d’Aclon
    •    Saint-Laurent-en-Caux
    •    Saint-Mards
    •    Sainte-Marguerite-sur-Mer
    •    Saint-Ouen-le-Mauger
    •    Saint-Pierre-Bénouville
    •    Sassetot-le-Malgardé
    •    Sauqueville
    •    Sotteville-sur-Mer
    •    Thil-Manneville
    •    Tocqueville-en-Caux
    •    Le Torp-Mesnil
    •    Varengeville-sur-Mer
    •    Veules-les-Roses




