Un feu de poubelle se propage à une pizzéria à Sotteville-lès-Rouen

Un feu de poubelle a endommagé cette nuit vers quatre heures du matin l’annexe d’une pizzeria avenue du 14 Juillet à Sotteville-lès-Rouen.



Les sapeurs-pompiers (vingt hommes et six engins) sont intervenus peu avant 4h30. Après reconnaissance des lieux, ils ont éteint l’incendie au moyen d’une lance. Aucune victime n’est à déplorer.



Une équipe spécialisée en sauvetage et déblaiement du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a été dépêchée sur place.



L’origine du feu est pour l’heure indéterminée.