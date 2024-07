Un feu de cave dans un immeuble de cinq étages mobilise 42 sapeurs-pompiers, à Darnétal près de Rouen

À leur arrivée, les secours ont constaté une importante fumée dans les parties communes du bâtiment d'habitation. Dans un premier temps, quatre personnes du 1ᵉʳ et 3ᵉ étage ont été mises en sécurité.



Le feu éteint, les sapeurs-pompiers ont procédé à une reconnaissance et à la ventilation des lieux.



Le bilan provisoire fait état de dix victimes actuellement en cours d'examen. On ignore à cette heure l'origine du départ de feu.



