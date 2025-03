Un corps, probablement celui du maire de Fresney, dans l'Eure, retrouvé enterré : son fils en garde à vue

Une enquête préliminaire pour homicide aggravé a été ouverte par le parquet et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d’Évreux après la découverte du corps d'un homme enterré dans la propriété du maire de Fresney, Didier Dessaint, âgé de 75 ans.



La disparition inquiétante du premier magistrat de cette commune d'un peu plus de 300 habitants, avait été signalée samedi dernier par son propre fils, né en 1996. Mais hier soir, ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue, alors que des soupçons d’homicide pesaient sur lui.