Un chiwawa écrasé par une voiture : la conductrice avait plus de 1,80 g d'alcool dans le sang

Une jeune fille est en pleurs. Elle explique aux policiers qu'elle promenait son petit chien en laisse et traversait la rue quand elle a aperçu une voiture, une Citroën Xsara Picasso, qui descendait « sans s'arrêter au stop ». Elle est alors rapidement montée sur le trottoir, mais le chiwawa qui se trouvait encore sur la chaussée a été happé par le véhicule. Présentant une plaie saignante au crâne et quelques autres contusions, l'animal, blessé gravement mais en vie, a été emmené chez le vétérinaire de permanence.



La conductrice de la Citroën s'est arrêtée. Interrogée sur place par les policiers qui se sont aperçus qu'elle titubait et sentait l'alcool, elle a affirmé ne pas avoir vu le chien qui, selon elle, n'était pas tenu en laisse.