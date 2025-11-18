Un camion-citerne se couche sur un talus : circulation réduite sur l’A28 à Fallencourt, en Seine-Maritime

Une citerne transportant un mélange d’eau et de métaux s’est renversée lundi matin sur l’A28, dans le secteur de Fallencourt. Les secours ont sécurisé les lieux de l’accident qui n’a pas fait de blessé.

