Un camion-citerne se couche sur un talus : circulation réduite sur l’A28 à Fallencourt, en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 10h30 sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville vers Rouen, au niveau du point kilométrique 39,6. Un poids lourd semi-remorque transportant un mélange d’eau et de métaux, seul en cause, s’était couché sur un talus.
Huit engins et vingt-deux sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en risques chimiques, ont été mobilisés. Les vérifications ont confirmé l’absence de fuite sur la citerne, permettant de lever rapidement les risques de pollution.
Circulation perturbée pendant l’intervention
Le chauffeur, qui avait pu sortir seul de la cabine avant l’arrivée des secours, a été examiné sur place. Il n’a pas été transporté à l’hôpital. Le temps des opérations de sécurisation, la circulation a été réduite à une seule voie dans le secteur.
