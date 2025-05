Un adolescent arrêté à Saint-Etienne-du-Rouvray au guidon d'une moto volée dans les Yvelines

La vérification dans le fichier des véhicules volés a révélé que la moto avait été dérobée le 11 janvier dernier à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines.



Par ailleurs, les policiers ont découvert que le mineur faisait l’objet d’une fiche de recherche et était soumis à une obligation judiciaire de rester à son domicile entre 20 heures et 6 heures. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol.