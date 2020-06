Trois hommes et deux femmes surpris à Petit-Couronne en train de charger de la ferraille volée

À leur arrivée, les policiers ont d’abord procédé à une reconnaissance et c’est ainsi qu’ils ont remarqué la présence suspecte de deux fourgons stationnés en bordure de Seine avec trois hommes et deux femmes en train de charger de la ferraille dérobée dans l’entreprise.



Les mis en cause, âgés entre 16 et 39 ans, ont été interpellés pour vol en réunion et emmenés à l’hôtel de police pour être auditionnés.