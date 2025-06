Trois blessés dont un grave lors d’un face-à-face entre deux véhicules à Pont-de-l’Arche

Les sapeurs-pompiers ont dénombre trois victimes, dont un homme de 45 ans blessé grièvement. Ce dernier a dû être désincarcéré de on véhicule et transporté en urgence absolue à l’hôpital d’Elbeuf, médicalisé par l’équipe du SMUR.



Deux autres blessés, en urgence relative, une femme de 45 ans et une adolescente de 12 ans, ont été également dirigés vers le centre hospitalier d’Elbeuf.