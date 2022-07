Trois blessés, dont deux graves, dans un accident rue des Carmes en centre-ville de Rouen

Trois blessés graves : tel est le bilan de l’accident qui a impliqué une voiture de tourisme et un piéton ce vendredi après-midi, vers 16 heures, rue des Carmes à Rouen,



Les sapeurs-pompiers ont dû procéder à la désincarcération des deux occupants de la voiture, grièvement blessés. Il s’agit d’une femme de 79 ans et d’un homme de 82 ans qui ont été pris en charge par le SMUR de Rouen et transportés, médicalisés, vers le CHU Charles-Nicolle.



La troisième victime (il s’agit du piéton) est une femme de 36 ans qui a été blessée légèrement.



Le véhicule a percuté une poubelle à l’entre du magasin Sephora. La rue des Carmes est fermée à la circulation et un périmètre de sécurité a été mis en place.



Les secours sont toujours sur place. Ils demandent à la population d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir