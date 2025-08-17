Connectez-vous S'inscrire

Trois blessés dans une collision entre trois voitures à Nassandres-sur-Risle, dans l'Eure


Un accident impliquant trois véhicules et dix personnes, dont trois ont été blessées, a mobilisé les sapeurs-pompiers ce samedi 16 août en fin d’après-midi sur la D613, à Nassandres-sur-Risle (Eure).



Dimanche 17 Août 2025 - 10:56



Les sapeurs-pompiers ont transporté les victimes à l'hôpital de Bernay - Illustration Adobe Stock
La collision s’est produite vers 18h30 dans des circonstances que l'enquête de la gendarmerie devra déterminer. Dix personnes au total se trouvaient à bord des trois véhicules.

Parmi elles, trois ont été blessées : un homme de 23 ans et deux jeunes femmes âgées de 23 et 24 ans. Classés en urgence relative, ils ont été pris en charge par les secours et transportés au centre hospitalier de Bernay pour examens.

Sept personnes indemnes

Les sept autres occupants, répartis dans les deux autres véhicules impliqués, sont sortis indemnes de l’accident.

Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie, chargée de déterminer les causes précises de la collision.





Mots clés : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, Nassandres-sur-Risle, pompiers

              


