Trois blessés dans une collision entre trois voitures à Nassandres-sur-Risle, dans l'Eure

La collision s’est produite vers 18h30 dans des circonstances que l'enquête de la gendarmerie devra déterminer. Dix personnes au total se trouvaient à bord des trois véhicules.



Parmi elles, trois ont été blessées : un homme de 23 ans et deux jeunes femmes âgées de 23 et 24 ans. Classés en urgence relative, ils ont été pris en charge par les secours et transportés au centre hospitalier de Bernay pour examens.