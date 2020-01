Trois blessés dans un accident de la route ce matin à Saint-Martin-Osmonville, en Seine-Maritime

Trois personnes ont été légèrement blessées, ce samedi matin, dans un accident de la circulation qui s’est produit entre deux véhicules à Saint-Martin-Osmonville (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir vers 10h30 à l’intersection des routes départementales 928 et 96, entre Vieux-Manoir et Saint-Martin-Osmonville.



À l’arrivée des secours, les cinq occupants étaient sortis des deux véhicules impliqués. Deux étaient indemnes, les trois autres ont été pris en charge pour être transportés vers l’hôpital le plus proche.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la collision.



La circulation a été perturbée sur la RD928 le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers (11 hommes et 4 engins).