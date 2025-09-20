Connectez-vous S'inscrire




Travaux sur la RN27 : circulation basculée et bretelles fermées entre Tôtes et Biville-la-Baignarde


Des travaux de réfection de la couche de roulement vont impacter la RN27 du 22 septembre au 10 octobre 2025. Plusieurs bretelles seront temporairement fermées, avec mise en place de déviations.



Samedi 20 Septembre 2025 - 08:11



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
La Direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce un chantier de réfection de la couche de roulement sur la RN27, dans le sens Rouen vers Dieppe, entre les communes de Tôtes et Biville-la-Baignarde. Ces travaux auront lieu du lundi 22 septembre au vendredi 10 octobre 2025, y compris les week-ends.

Pendant 10 jours consécutifs, la circulation sera basculée sur le sens opposé, c’est-à-dire sur les voies normalement utilisées en direction de Rouen.

Fermetures de bretelles et déviations

Pour permettre le bon déroulement du chantier, la DIRNO précise que les bretelles suivantes seront fermées à la circulation dans le sens Rouen > Dieppe :

    •  La bretelle de sortie et la bretelle d’entrée de Biville-la-Baignarde
    •  La bretelle d’entrée de Tôtes

Des itinéraires de déviation seront mis en place pour les usagers concernés, le temps des fermetures.
 




Mots clés : RN27, Seine-Maritime, travaux




20/09/2025

