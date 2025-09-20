Travaux sur la RN27 : circulation basculée et bretelles fermées entre Tôtes et Biville-la-Baignarde

Pour permettre le bon déroulement du chantier, la DIRNO précise que les bretelles suivantes seront fermées à la circulation dans le sens Rouen > Dieppe :

•

La bretelle de sortie et la bretelle d’entrée de Biville-la-Baignarde

• La bretelle d’entrée de Tôtes

Des itinéraires de déviation seront mis en place pour les usagers concernés, le temps des fermetures.