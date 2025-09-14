Travaux de nuit sur l’A154 : fermeture de la jonction depuis l’A13 à Incarville, dans l’Eure

Bison Futé annonce des travaux de « flux libre » menés par la SAPN sur l’A154, au niveau d’Incarville (Eure). Les nuits du 15 au 19 septembre, de 20 h à 6 h, la bretelle A13 vers l’A154 en direction d’Évreux sera fermée.



Un itinéraire de déviation est prévu : les conducteurs circulant sur l’A13 dans le sens Caen - Paris, devront sortir à l’échangeur n° 20 à Criquebeuf-sur-Seine, vers Val-de-Reuil suivre la RD321, puis la RD6015 vers Évreux, avant de rejoindre la RD6154 pour retrouver l’A154.



Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence aux abords du chantier.