Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre

Pour les poids lourds venant de Paris, la déviation s’effectue par l’échangeur A13/A132, la RD579 vers Lisieux, la RD406, la RD613 vers Caen puis l’A813 jusqu’à l’échangeur A813/A13.

Pour les véhicules légers venant de Paris, l’itinéraire passe par l’échangeur A13/A132, la RD675, la RD400 en direction de Dozulé, avec réintégration de l’A13 à l’échangeur n°30 Dozulé vers Caen.

Pour les poids lourds en provenance de Caen, les usagers devront emprunter l’échangeur A813/A13, la RD613 vers Lisieux, la RD406, la RD579 vers Paris, puis retrouver l’A13 à l’échangeur A13/A132.

Pour les véhicules légers venant de Caen, le détour s’effectuera par l’échangeur A813/A13, la RD61, la RD441, la RD37 et la RD675 vers Paris, avec retour sur l’A13 via l’échangeur n°29 La Haie Tondue. Des déviations locales complémentaires seront également mises en place.

Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance à l’approche de cette zone de travaux et à anticiper leurs déplacements durant les nuits concernées.