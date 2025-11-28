Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre

La société SAPN réalisera des travaux de chaussée et de portiques sur l’autoroute A13, à hauteur de la commune de Pont‑l’Évêque, dans le département du Calvados. Ces opérations se dérouleront exclusivement de nuit, afin de limiter l’impact sur la circulation.
Les fermetures interviendront les nuits comprises entre le lundi 1er et vendredi 5 décembre, de 20h à 6h. L’A13 sera fermée dans les deux sens : Caen → Paris depuis l’échangeur A132/A813,
et Paris → Caen depuis l’échangeur A13/A132, avec fermeture de l’ensemble des échangeurs situés sur la section concernée.
Les fermetures interviendront les nuits comprises entre le lundi 1er et vendredi 5 décembre, de 20h à 6h. L’A13 sera fermée dans les deux sens : Caen → Paris depuis l’échangeur A132/A813,
et Paris → Caen depuis l’échangeur A13/A132, avec fermeture de l’ensemble des échangeurs situés sur la section concernée.
Déviations mises en place pour tous les véhicules
Pour les poids lourds venant de Paris, la déviation s’effectue par l’échangeur A13/A132, la RD579 vers Lisieux, la RD406, la RD613 vers Caen puis l’A813 jusqu’à l’échangeur A813/A13.
Pour les véhicules légers venant de Paris, l’itinéraire passe par l’échangeur A13/A132, la RD675, la RD400 en direction de Dozulé, avec réintégration de l’A13 à l’échangeur n°30 Dozulé vers Caen.
Pour les poids lourds en provenance de Caen, les usagers devront emprunter l’échangeur A813/A13, la RD613 vers Lisieux, la RD406, la RD579 vers Paris, puis retrouver l’A13 à l’échangeur A13/A132.
Pour les véhicules légers venant de Caen, le détour s’effectuera par l’échangeur A813/A13, la RD61, la RD441, la RD37 et la RD675 vers Paris, avec retour sur l’A13 via l’échangeur n°29 La Haie Tondue. Des déviations locales complémentaires seront également mises en place.
Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance à l’approche de cette zone de travaux et à anticiper leurs déplacements durant les nuits concernées.
Pour les véhicules légers venant de Paris, l’itinéraire passe par l’échangeur A13/A132, la RD675, la RD400 en direction de Dozulé, avec réintégration de l’A13 à l’échangeur n°30 Dozulé vers Caen.
Pour les poids lourds en provenance de Caen, les usagers devront emprunter l’échangeur A813/A13, la RD613 vers Lisieux, la RD406, la RD579 vers Paris, puis retrouver l’A13 à l’échangeur A13/A132.
Pour les véhicules légers venant de Caen, le détour s’effectuera par l’échangeur A813/A13, la RD61, la RD441, la RD37 et la RD675 vers Paris, avec retour sur l’A13 via l’échangeur n°29 La Haie Tondue. Des déviations locales complémentaires seront également mises en place.
Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance à l’approche de cette zone de travaux et à anticiper leurs déplacements durant les nuits concernées.
Les autres infos du jour
-
Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant
-
L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz
-
Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU
-
Seine-Maritime : un chien mort, un autre blessé en chutant d'une falaise à Val-de-la-Haye