Trafic d’armes : un véritable arsenal militaire saisi par la douane près de Rouen en Seine-Maritime

​Un arsenal militaire au cœur d’un quartier résidentiel

Lors de cette intervention, les douaniers mettent la main sur 47 armes de différentes catégories, dont certaines équipées de lunettes de visée, points rouges ou lampes, 111 chargeurs, 341 kg de munitions de divers calibres, plusieurs obus, des masques à gaz, ainsi que de nombreuses pièces détachées d’armes et un brassard de police et plusieurs écussons officiels.



Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que cet individu revendait des armes et des pièces détachées à destination de réseaux criminels, notamment liés au banditisme.