Tourisme industriel : le Parc éolien en mer de Fécamp ouvre ses portes aux visiteurs

Les excursions maritimes proposées ne sont pas de simples promenades en mer. Elles offrent une plongée instructive et immersive dans l’univers de l’éolien offshore. Accompagnés par un guide expert, les visiteurs auront l’opportunité d’observer de près les éoliennes et comprendre leur fonctionnement, d’explorer les défis technologiques et industriels d’un tel projet, mais encore de mesurer l’impact concret de l’énergie éolienne sur la transition écologique.



Avec une durée de 2h30, cette expérience combine découverte scientifique, exploration et sensibilisation environnementale.



Informations pratiques

• Départ : Grand Quai de Fécamp – Embarcadère Shamrock III

• Public : Accessible dès 6 ans

• Tarifs : 25 € (enfants et personnes en situation de handicap), 35 € (adultes)

• Réservations : boutique.fecamptourisme.com