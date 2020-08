Tentative de cambriolage à Sotteville-lès-Rouen : le suspect était caché derrière des arbustes

Prévenu par l'appel téléphonique d'un riverain qui a entendu un bruit de vitre brisée, le centre d'information et de commandement (CIC) de l'hôtel de police de Rouen a dépêché, cette nuit de jeudi 20 août, à Sotteville-lès-Rouen, un équipage de la brigade anticriminalité.



En arrivant sur place, dans le secteur de la rue de Toulon, les policiers ont remarqué qu'un volet du pavillon était fracturé et la vitre de la fenêtre brisée. Faisant des recherches autour de la maison, apparemment inoccupée, les fonctionnaires en civil ont repéré un individu dissimulé derrière des arbustes dans le jardin. Le suspect, un Sottevillais de 34 ans, a été interpellé.



Interrogé sur sa présence à cet endroit et à cette heure de la nuit (il était 1 heure du matin), il a d'abord déclaré qu'il "cherchait quelque chose", sans plus de précision. Il a été emmené à l'hôtel de police où il a été placé en garde à vue pour « tentative de vol par effraction ».