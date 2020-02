Tempête Ciara : les pompiers sont sortis près de 300 fois en Seine-Maritime et dans l’Eure

En Seine-Maritime, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) faisait état, ce lundi matin, de 165 interventions depuis hier. L’événement climatique a impacté 240 communes du département.



Dans l’Eure, les sapeurs-pompiers avancent le chiffre de 108 interventions entre hier, dimanche 7 heures, et ce lundi matin.



La circulation sur les ponts de Normandie, de Tancarville et de Brotonne est rétablie temporairement. Des restrictions pourraient avoir de nouveau lieu dans les heures qui viennent, selon l’évolution des conditions météorologiques, prévient la préfecture de Seine-Maritime.