Taux de positivité des tests au Codiv-19 : le seuil d’alerte est dépassé en Normandie

Les conseils de prévention de l’ARS



Les indicateurs épidémiologiques et l’apparition de clusters témoignent d’une circulation virale réelle, qui implique une vigilance accrue de la part de l’ensemble de la population.



Il est essentiel pour chacun de s’approprier les gestes barrières, d’aérer régulièrement les lieux clos (domicile, bureau...), afin de limiter (dans l’attente d’un vaccin ou d’un traitement efficace) la propagation du virus, y compris lors de rassemblements avec famille et amis :



• privilégier les petits groupes,

• garder ses distances,

• s’équiper de masques grand public et de gels hydro alcooliques,

• préférer les espaces extérieurs, aérer les locaux,

• activer l’application « StopCovid »,

•veiller à protéger en permanence les plus fragiles.