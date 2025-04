Soupçonnés d'une trentaine de vols en bande organisée, cinq suspects interpellés en Seine-Maritime

Au total, 33 faits de vols et tentatives de vols, escroqueries et recel de vol commis en bande organisées entre le 5 février et le 28 mars 2025 au préjudice de particuliers et de commerçants en Seine-Maritime, dans l’Eure, le Val-d’Oise, l'Oise et les Yvelines, sont attribués à cette équipe de malfaiteurs.



Déférés devant le procureur de la République, les mis en cause ont été cités en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen. L’audience a été renvoyée au 25 juin prochain.



Dans l’attente, trois des prévenus — deux hommes de 24 ans et un de 25 ans — ont été placés en détention provisoire à la maison d’arrêt de Rouen. Les deux autres, la femme de 46 ans et un homme de 23 ans, ont été laissés libres sous contrôle judiciaire jusqu’à leur comparution.