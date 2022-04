Soirée cabaret : Meylo sur la scène du Silo le 6 mai à Verneuil d’Avre et d’Iton

Vendredi 6 mai, le Silo à Verneuil d’Avre et d’Iton, propose un nouveau concert en formule cabaret, cette fois avec l’artiste Meylo. « Dans une ambiance tamisée et confortable les spectateurs pourront profiter d’une restauration tout en écoutant les compositions entre soul et folk de la musicienne », promettent les organisateurs.



Sur ce premier EP, Meylo dévoile son univers. « Un univers simple et authentique nourri d’une réelle sincérité pour cette artiste qui depuis son enfance a toujours été passionnée de musique ».



De la pop internationale à la musique traditionnelle africaine, en passant par la Soul et le hip-hop, qui lui apprendra l'art du phrasé et du placé, ses influences sont aussi nombreuses que variées. Meylo, accompagnée de sa guitare, parvient à une synthèse quasi parfaite de toutes ces influences mêlant l'acoustique à la manière d'un Fink, à la soul la plus sensuelle d'une Adele ou d'une Lauryn Hill.





• Meylo (soul / pop)

Vendredi 6 mai

Ouverture des portes : 19H30, début du concert 20 heures.

Tarifs : 8 € / 5 € (-18 ans, étudiants et demandeurs d'emplois)



Ouverture billetterie 19H30.

Restauration sur place.



Le Silo – Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure).