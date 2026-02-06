Séquoia endommagé à Evreux : la tempête Goretti l’a fragilisé, mais il sera conservé

La ville confirme que l’arbre, malgré ses blessures, sera conservé. - Photo Ville d'Evreux
Les services techniques ont conclu qu’il fallait intervenir sans tarder pour sécuriser le secteur, très fréquenté par les familles et les promeneurs. La ville confirme que l’arbre, malgré ses blessures, sera conservé.
Intervention lundi 9 février
L’équipe d’élagueurs du service Espaces verts procèdera lundi 9 février au rabattage de la tête du séquoia. Cette coupe importante doit permettre de stabiliser l’arbre et d’éviter tout risque de chute de fragments. Le chantier nécessitera l’interdiction de la circulation et du stationnement dans l’ensemble du périmètre d’intervention.
Conservé et suivi dans le temps
La municipalité rappelle que ces travaux s’inscrivent dans la charte de l’arbre d’Évreux, qui privilégie la préservation du patrimoine arboré. Le séquoia sera donc maintenu sur site et fera l’objet d’un suivi régulier pour optimiser ses chances de survie et prolonger sa présence.
Séquoias d’Évreux : un patrimoine sous surveillance
- Arbres remarquables par leur longévité et leur stature, les séquoias d’Évreux sont surveillés de manière renforcée depuis plusieurs épisodes météo violents. Les tempêtes successives ont fragilisé certains sujets, poussant les services techniques à multiplier contrôles et opérations de sécurisation.