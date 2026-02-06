Séquoia endommagé à Evreux : la tempête Goretti l’a fragilisé, mais il sera conservé

Un séquoia classé remarquable de l’espace Saint-Léger, à Évreux, a été sévèrement endommagé lors du passage de la tempête Goretti. Sa tête s’est fendue sur toute sa longueur, rendant la zone instable et dangereuse pour les usagers.



Les services techniques ont conclu qu’il fallait intervenir sans tarder pour sécuriser le secteur, très fréquenté par les familles et les promeneurs. La ville confirme que l’arbre, malgré ses blessures, sera conservé.



Intervention lundi 9 février



L’équipe d’élagueurs du service Espaces verts procèdera lundi 9 février au rabattage de la tête du séquoia. Cette coupe importante doit permettre de stabiliser l’arbre et d’éviter tout risque de chute de fragments. Le chantier nécessitera l’interdiction de la circulation et du stationnement dans l’ensemble du périmètre d’intervention.

Conservé et suivi dans le temps





Séquoias d’Évreux : un patrimoine sous surveillance Arbres remarquables par leur longévité et leur stature, les séquoias d’Évreux sont surveillés de manière renforcée depuis plusieurs épisodes météo violents. Les tempêtes successives ont fragilisé certains sujets, poussant les services techniques à multiplier contrôles et opérations de sécurisation. La municipalité rappelle que ces travaux s’inscrivent dans la charte de l’arbre d’Évreux, qui privilégie la préservation du patrimoine arboré. Le séquoia sera donc maintenu sur site et fera l’objet d’un suivi régulier pour optimiser ses chances de survie et prolonger sa présence.



EN CE MOMENT | EN UNE | LA UNE | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026