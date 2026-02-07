APPEL À TÉMOINS – Violences à Sées (Orne) : la gendarmerie recherche des informations

Un appel à témoins est lancé par la brigade de gendarmerie de Sées, dans l'Orne. Les enquêteurs cherchent à identifier toute personne ayant aperçu ou entendu une agression survenue rue du Billy, dans le centre-ville de la commune, le 3 février dernier, entre 19 h 30 et 20 h.



Selon les premiers éléments, un homme circulant à pied a été violemment pris à partie par un individu qui l’a roué de coups. Un second agresseur l’aurait ensuite rejoint avant que les deux ne quittent les lieux à bord d’un véhicule garé à proximité.