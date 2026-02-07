APPEL À TÉMOINS – Violences à Sées (Orne) : la gendarmerie recherche des informations

Un appel à témoins est lancé par la brigade de gendarmerie de Sées, dans l'Orne. Les enquêteurs cherchent à identifier toute personne ayant aperçu ou entendu une agression survenue rue du Billy, dans le centre-ville de la commune, le 3 février dernier, entre 19 h 30 et 20 h.
Selon les premiers éléments, un homme circulant à pied a été violemment pris à partie par un individu qui l’a roué de coups. Un second agresseur l’aurait ensuite rejoint avant que les deux ne quittent les lieux à bord d’un véhicule garé à proximité.
A la recherche de témoins éventuels
La gendarmerie, qui a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, souhaite recueillir tout élément susceptible de faire avancer l’enquête
Les militaires recherchent notamment des personnes ayant été témoins directs de la scène, entendu une altercation, aperçu les individus ou encore remarqué un véhicule suspect présent sur le parking voisin au moment des faits.
Toute information, même partielle, peut être déterminante. Les témoignages sont à transmettre à la brigade de gendarmerie de Sées au 02 33 82 41 95.
