Connectez-vous S'inscrire

APPEL À TÉMOINS – Violences à Sées (Orne) : la gendarmerie recherche des informations


Un homme a été violemment agressé rue du Billy, à Sées. La gendarmerie lance un appel à témoins pour identifier les deux auteurs présumés et le véhicule utilisé pour leur fuite.



Samedi 7 Février 2026 - 09:13


L'agression s'est produite dans la rue du Billy, en centre-ville de Sées - Illustration Google Maps
L'agression s'est produite dans la rue du Billy, en centre-ville de Sées - Illustration Google Maps
Un appel à témoins est lancé par la brigade de gendarmerie de Sées, dans l'Orne. Les enquêteurs cherchent à identifier toute personne ayant aperçu ou entendu une agression survenue rue du Billy, dans le centre-ville de la commune, le 3 février dernier, entre 19 h 30 et 20 h.

Selon les premiers éléments, un homme circulant à pied a été violemment pris à partie par un individu qui l’a roué de coups. Un second agresseur l’aurait ensuite rejoint avant que les deux ne quittent les lieux à bord d’un véhicule garé à proximité.

A la recherche de témoins éventuels

La gendarmerie, qui a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, souhaite recueillir tout élément susceptible de faire avancer l’enquête

Les militaires recherchent notamment des personnes ayant été témoins directs de la scène, entendu une altercation, aperçu les individus ou encore remarqué un véhicule suspect présent sur le parking voisin au moment des faits.

Toute information, même partielle, peut être déterminante. Les témoignages sont à transmettre à la brigade de gendarmerie de Sées au 02 33 82 41 95.
 





Mots clés : agression, appel à témoins, enquête, faits divers, gendarmerie, Orne, Sées




EN CE MOMENT | EN UNE | LA UNE | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Grand-Quevilly : Nicolas Rouly mise sur une équipe représentative des habitants

07/02/2026

APPEL À TÉMOINS – Violences à Sées (Orne) : la gendarmerie recherche des informations

07/02/2026

Séquoia endommagé à Evreux : la tempête Goretti l’a fragilisé, mais il sera conservé

06/02/2026

Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

06/02/2026

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026

Accident sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot : un conducteur désincarcéré, deux blessés légers

05/02/2026

Dieudonné une nouvelle fois interdit en Seine-Maritime et dans l’Eure : « des risques de troubles à l'ordre public »

05/02/2026

Dans l’Eure, le retour au 90 km/h devient la règle sur les routes départementales

05/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Délinquance dans l’Eure : des violences en hausse mais des atteintes aux biens en net recul

05/02/2026

Incendie au Petit-Quevilly : six habitants incommodés, un immeuble évacué

04/02/2026

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026

Accident sur la route de Valmont à Grainville-Ymauville : un blessé grave héliporté

04/02/2026

Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen

04/02/2026

Un homme retrouvé mort dans le bassin Bellot au Havre, ce mercredi matin

04/02/2026

Vernis Rouge et Five au Silo à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton : une soirée pop à ne pas manquer

04/02/2026

Trois personnes relogées après l’incendie d’une longère à Ronchois

03/02/2026

Une maison, dont la toiture s’est effondrée, ravagée par les flammes à Malaunay

03/02/2026

Une voiture dans le fossé à Doudeville, deux septuagénaires blessés

03/02/2026

Collision entre deux voiturettes à Saint-Nicolas-d’Aliermont, deux femmes blessées

03/02/2026
Afficher plus d'articles

Le journal des municipales 2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026 -

Un jeune conducteur perd la vie dans une violente sortie de route sur la RN154 à Louviers

01/02/2026 -

Évreux : 184 foyers privés d’électricité après une fuite d’eau dans un immeuble

01/02/2026 -

Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen

04/02/2026 -

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen