Sept touristes asiatiques blessés dans un accident de la route près de Neufchâtel-en-Bray

Le bilan fait état de sept blessés légers. Il s’agit d’hommes ayant entre 18 et 23 ans, de nationalité Taïwanaise et japonaise pour l’un d’entre eux, détaillent les secours. Après bilan par le médecin du SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation) venu sur place à bord de l’hélicoptère Viking76, les victimes ont été dirigées vers des centres hospitaliers de la métropole Rouennaise.



La gendarmerie a été chargée des constatations et de déterminer les causes de l'accident.