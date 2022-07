Seine-Maritime : violent incendie dans une boulangerie à Elbeuf, six personnes relogées

Un violent incendie a endommagé fortement la boulangerie « Le Moulin d’Or » , situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de cinq étages au 5, rue de la République à Elbeuf (Seine-Maritime). Le feu s’est déclaré dans un four à pain, aujourd’hui jeudi en fin de matinée.



A l’arrivée sur les lieux des sapeurs-pompiers, les flammes avaient embrasé les combles du bâtiment et menaçaient de se propager aux immeubles mitoyens, relate le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).