Seine-Maritime : violent incendie d'appartement à Grand-Couronne, dix-sept locataires relogés

Comme nous l'annoncions plus tôt dans l'après-midi, un violent incendie a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers ce samedi vers midi et demi à Grand-Couronne (Seine-Maritime). Le feu s'est déclaré dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble qui en compte cinq, situé 7, place de la Liberté. Son origine est pour l'heure inconnue.



Les sapeurs-pompiers ont, dans un premier temps, évacué les six occupants, trois adultes et trois adultes, de l'appartement en feu. Ils vont être relogés par leur famille. Par précaution, les locataires de deux cages d'escaliers, soit vingt personnes, ont également été évacuées.



Un périmètre de sécurité a été mis en place par les services de police.