Seine-Maritime : une personne légèrement brûlée et intoxiquée dans un feu de chambre au Tréport

Deux lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout d'un feu de chambre dans une habitation de deux étages, située rue Alexandre Papin au Tréport (Seine-Maritime).



Le centre de traitement des appels du centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) vasé à Yvetot a été alerté vers 14 heures comme quoi de la fumée et des flammes sortaient d'une habitation.



Sur place, les secours ont constaté qu'il s'agissait d'un feu de chambre, dans lequel une personne a été légèrement brûlée et intoxiquée. La victime a été prise en charge par les secours.



L'incendie éteint au moyens de deux lances, les sapeurs-pompiers ont procédé ensuite au déblaiement, une opération rendue difficile en raison de l'étage sinistré qui s'est effondré.



Dix-huit sapeurs-pompiers et neuf engins ont été dépêchés sur les lieux du sinistre. Le maire de la commune s'est rendu sur place, en milieu d'après-midi.