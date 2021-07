Seine-Maritime : une passante vole au secours d'une femme dont l'appartement était en feu à Lillebonne

Un début d'incendie a mobilisé treize sapeurs-pompiers ce mardi matin à Lillebonne (Seine-Maritime). Vers 6 heures, une femme a aperçu de la fumée qui sortait par une fenêtre d'un appartement au troisième étage d'un immeuble de la résidence Europe, situé près du centre médico-social, avenue du Clairval.



Cette femme, qui se trouvait à l'extérieur, a eu la présence d'esprit, avant d'appeler les sapeurs-pompiers, de monter dans les étages et de frapper à la porte de l'appartement pour porter assistance à la locataire qui a pu sortir à temps du logement.



Le sinistre a été éteint rapidement. La victime a été prise en charge par les secours et transportée, en urgence relative, vers l'hôpital de Lillebonne.



Les sapeurs-pompiers ont procédé ensuite à la ventilation de l'appartement sinistré et des parties communes de l'immeuble. La locataire va devoir être relogée.