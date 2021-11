Seine-Maritime : une maison embrasée a Gournay-en-Bray, une personne choquée

Une maison d’habitation a été en proie aux flammes ce jeudi 11 novembre, vers 11 heures, rue Sauvageot à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, la maison jumelée d’un côté était entièrement embrasée : des flammes sortaient des fenêtres et de la toiture.



Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre, dont l’origine est indéterminée. Une personne a été choquée et prise en charge par les secours. Le bilan définitif fait état de cinq personnes qui vont devoir être relogées.



L’intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers avec six engins.