Seine-Maritime : une jeune femme, dans un état grave, après une chute de la falaise à Sainte-Adresse

Les sapeurs pompiers de Seine-Maritime ont été alertés en début d’après-midi. Après reconnaissance des lieux, ils ont dû faire appel à une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) pour remonter la victime à l’aide d’un dispositif sur cordes, précise ce soir le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Souffrant de douleurs cervicales et d’hématomes sur le corps, la trentenaire, originaire du Havre, a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.



On ignore dans l’immédiat les circonstances dans lesquelles la victime a chuté. Selon les premiers éléments, elle aurait glissé avant d'être entraînée dans le vide. Une enquête a été ouverte par les services de police.