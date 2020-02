Seine-Maritime : une famille évacuée après la formation d'une cavité près de sa maison à Yerville

Un couple et ses deux enfants ont été évacués de leur pavillon pour des raisons de sécurité, à, dans le pays de Caux (Seine-Maritime). Ce samedi, peu avant 13 heures, les propriétaires ont constaté une cavité dans leur jardin près de l'habitation, rue du Chardonneret, et ont alerté les sapeurs-pompiers.Un périmètre de sécurité a été établi. Les premières reconnaissances n'ont pas permis de déterminer précisément s'il s'agissait d'une simple cavité ou d'une marnière plus importante. Il appartiendra aux spécialistes du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) d'examiner la cavité en question et de décider des mesures à prendre.Dans l'immédiat, par précaution, les habitants du pavillon ont été relogés provisoirement.Le sol du pays de Caux est réputé pour abriter plusieurs centaines de cavités souterraines . La majorité d'entre elles sont répertoriées sur une carte. Les phénomènes d'érosion conduisent parfois à des effondrements.