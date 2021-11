Seine-Maritime : une épicerie et une boulangerie braquées par le même malfaiteur à Caudebec-lès-Elbeuf

La sûreté départementale de Seine-Maritime recherche activement l’auteur d’une tentative de braquage dans une épicerie et d’un vol à main armée dans une boulangerie.



Les faits se sont déroulés hier, dimanche 14 novembre, en fin de journée, à Caudebec-lès-Elbeuf. Un peu après 19 heures, un homme a fait irruption dans une épicerie de la rue de la République. Armé d’une arme de poing, l'individu porte une capuche, des gants et a le visage caché par un masque sanitaire. Il se dirige vers le gérant et le menace avec son arme tout en réclamant le contenu du tiroir-caisse qui contient quelques pièces de monnaie uniquement.



Refusant de donner l’argent, l'épicier reçoit alors un violent coup de poing au niveau de la tête. Le braqueur n’insiste pas et prend la fuite à pied sans rien dérober.