Seine-Maritime : une camionnette en feu sur l’A28 à hauteur d’Esclavelles

La circulation a été perturbée ce samedi matin sur l’autoroute A28 à cause d’une camionnette en feu à hauteur de la sortie des Hayons, sur la commune d’Esclavelles en Seine-Maritime.



Neuf sapeurs-pompiers et deux engins sont intervenus peu avant 10h30 pour éteindre l’incendie. Le véhicule était immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence dans le sens Abbeville - Rouen. Aucun blessé n’est à déplorer.



La voie de droite a été neutralisée le temps de l’enlèvement du véhicule et du nettoyage de la chaussée.