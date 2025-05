Seine-Maritime : un poids lourd se renverse sur l’A131 à Tancarville, le conducteur blessé légèrement

Après une reconnaissance des lieux et le balisage de la zone accidentée, les secours ont pris en charge le chauffeur du camion, blessé mais conscient. Il a été transporté en urgence relative à l’hôpital de Lillebonne.



Une légère fuite de gasoil et d’AdBlue a été constatée au niveau du réservoir du véhicule. Elle a été traitée au moyen d’un merlot de terre par les spécialistes NRBC afin d’éviter tout risque de pollution.



La circulation a été temporairement perturbée dans le secteur, le temps de l’intervention et du relevage du poids lourd.