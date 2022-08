Seine-Maritime : un mort et deux blessés dans un face-à-face sur la D 104 à Froberville

Extraites des habitacles, les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Deux d'entre elles, conscientes, étaient en cours de bilan indiquait à 17 heures, un officier du centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis). Elles devraient être évacuées vers un hôpital de la région par l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76. La troisième, une femme de 38 ans, a succombé sur place à ses blessures.



La route a été coupée dans les deux sens le temps des opérations de secours qui mobilisent actuellement 22 sapeurs-pompiers et 7 véhicules de secours.



Plus d'infos à venir