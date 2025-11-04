Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 30 veaux périssent dans les flammes

Un violent incendie a embrasé une stabulation d’environ 2 000 m², rue des Hellandes à Angerville-l'Orcher, vers 21h20. Le bâtiment abritait une salle de traite ainsi que des veaux. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un violent foyer, avec un risque immédiat de propagation vers une seconde stabulation et un hangar de stockage de foin.