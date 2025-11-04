Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 30 veaux périssent dans les flammes

Les sapeurs-pompiers ont engagé des moyens importants pour combattre le feu qui a fait de gros dégâts - Illustration Adobe Stock
Un violent incendie a embrasé une stabulation d’environ 2 000 m², rue des Hellandes à Angerville-l'Orcher, vers 21h20. Le bâtiment abritait une salle de traite ainsi que des veaux. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un violent foyer, avec un risque immédiat de propagation vers une seconde stabulation et un hangar de stockage de foin.
Un important dispositif déployé
Vngt-six pompiers, avec neuf engins, sous le commandement d’un chef de groupe, ont été mobilisés pour contenir l’incendie. L’intervention s’est concentrée sur la protection des autres structures agricoles au moyen de deux lances à débit variable (LDV 500) et d’une lance canon. Un vétérinaire a également été appelé sur les lieux.
Les secours ont dû sécuriser l’alimentation en eau afin d’augmenter la capacité hydraulique sur ce secteur rural peu équipé.
Trente jeunes bêtes piégées
Malgré la réactivité des secours, trente veaux n’ont pu être sauvés, piégés par les flammes à l’intérieur du bâtiment.
Une enquête ouverte par la gendarmerie devra déterminer les causes précises de l’incendie. Le sinistre a provoqué une vive émotion dans le secteur, où l’exploitation est bien connue.
