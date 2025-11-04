Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

Selon le bilan définitif transmis dans la nuit par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) 25 veaux sont morts, piégés par les flammes à l’intérieur du bâtiment. Quatre autres ont été pris en charge par le vétérinaire des sapeurs pompiers.



À 0h45, les secours annonçaient avoir circonscrit et maitrisé l’incendie. Ils procédaient au traitement des foyers résiduels.



Une enquête ouverte par la gendarmerie devra déterminer les causes précises de l’incendie. Le sinistre a provoqué une vive émotion dans le secteur, où l’exploitation est bien connue.

