Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes


[Actualisé] - Un important feu de bâtiment agricole s’est déclaré ce mardi soir à Angerville-l’Orcher (Seine-Maritime), mobilisant de nombreux moyens de secours. Vingt-cinq jeunes bovins ont péri dans les flammes.



Mardi 4 Novembre 2025 - 22:46


Les sapeurs-pompiers ont engagé des moyens importants pour combattre le feu qui a fait de gros dégâts - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont engagé des moyens importants pour combattre le feu qui a fait de gros dégâts - Illustration Adobe Stock
Un violent incendie a embrasé une stabulation d’environ 2 000 m², rue des Hellandes à Angerville-l'Orcher, vers 21h20. Le bâtiment abritait une salle de traite ainsi que des veaux. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un violent foyer, avec un risque immédiat de propagation vers une seconde stabulation et un hangar de stockage de foin.

Un important dispositif déployé

Vngt-six pompiers, avec neuf engins, sous le commandement d’un chef de groupe, ont été mobilisés pour contenir l’incendie. L’intervention s’est concentrée sur la protection des autres structures agricoles au moyen de deux lances à débit variable et d’une lance canon. Un vétérinaire a également été appelé  sur les lieux.

Les secours ont dû sécuriser l’alimentation en eau afin d’augmenter la capacité hydraulique sur ce secteur rural peu équipé.

25 veaux piégés par les flammes

Selon le bilan définitif transmis dans la nuit par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) 25 veaux sont morts, piégés par les flammes à l’intérieur du bâtiment. Quatre autres ont été pris en charge par le vétérinaire des sapeurs pompiers. 

À 0h45, les secours annonçaient avoir circonscrit et maitrisé l’incendie. Ils procédaient au traitement des foyers résiduels.

Une enquête ouverte par la gendarmerie devra déterminer les causes précises de l’incendie. Le sinistre a provoqué une vive émotion dans le secteur, où l’exploitation est bien connue.
 





Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025

