Seine-Maritime : un homme grièvement blessé à la tête au cours d'une fusillade à Sotteville-lès-Rouen

Arrivés sur place, aux alentours de 22h30, les policiers ont découvert un véhicule Peugeot 508 présentant plusieurs impacts de balles à l’arrière. Deux hommes de nationalité géorgienne se trouvaient à proximité. L’un d’eux était grièvement blessé à la tête, il a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Il devait être opéré en urgence. Le second occupant de la voiture est indemne. Tous deux sont connus défavorablement des services de police, a précisé le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois.le magistrat.



Le parquet de Rouen a confié l’affaire à la Division criminelle et opérationnelle de la sûreté (DCOS), qui enquête en flagrance pour tentative de meurtre. Selon les premières constatations, 11 coups de feu auraient été échangés, a indiqué le magistrat en début d'après-midi.