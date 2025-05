Seine-Maritime : un homme de 50 ans retrouvé noyé dans le bassin Vétillart au Havre

Malgré les efforts déployés, le médecin du SMUR a prononcé le décès de l’homme vers 15h. Treize sapeurs-pompiers et cinq engins avaient été mobilisés sur place, aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie maritime, qui ont procédé aux constatations d’usage.



Les circonstances de la chute dans le bassin et du décès de la victime restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par les services de police du Havre pour tenter d’éclaircir les circonstances du drame.