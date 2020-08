Seine-Maritime : un enfant de 5 ans fait une chute mortelle du 8ème étage à Déville-lès-Rouen

Les sapeurs-pompiers lui ont pratiqué un massage cardiaque, mais la tentative de réanimation a échoué. Le décès a été constaté sur place par le médecin du SAMU.



Une enquête a été ouverte par les services de police. La police technique et scientifique est venue sur les lieux afin de procéder aux constatations d’usage. Selon les premières investigations, le petit garçon se trouvait au domicile d'une tante : il lui avait été confié par ses parents domiciliés à Grand-Quevilly. Il se serait penché par la fenêtre avant de chuter dans le vide.



La petite victime était âgée de 5 ans et non pas de 7, comme l'avaient indiqué dans un premier temps les secours.