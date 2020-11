Seine-Maritime : un cyclomotoriste succombe à ses blessures, victime d'un accident à Allouville-Bellefosse

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus hier, jeudi 5 novembre, en fin d'après-midi, pour porter assistance à un jeune homme, victime d'un accident de la circulation, à Allouville-Bellefosse.



Il était aux alentours de 18 heures, quand une collision est survenue sur la route de Lillebonne, à l'intersection des CD104 et CD34, entre une voiture et un cyclomoteur. Le choc a été violent. Le pilote du deux roues, âgé de 18 ans, était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des premiers secours. Les sapeurs-pompiers relayés par l'équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont alors tenté de le réanimer. En vain.



Le décès du jeune homme a été déclaré sur place par le médecin urgentiste.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer dans quelles circonstances les deux véhicules se sont percutés.