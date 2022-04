Seine-Maritime : un couple et ses deux enfants secourus par les pompiers au Trou à l’homme

Les sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, sont intervenus aujourd’hui samedi vers 13h45 au niveau du Trou à l’homme à Étretat pour porter assistance à un couple et ses deux enfants isolés par la marée.



La famille a été récupérée saine et sauve par les secours et mise en sécurité sur la plage.



L’intervention a mobilisé 9 sapeurs-pompiers avec 4 engins.